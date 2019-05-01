بريانكا شوبرا فخورة بوالدتها مادو بعد افتتاح عيادتها الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 مايو 2019 10:40 صباحاً - نشرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra صورًا على حسابها الخاص في انستقرام، تظهر في عيادة والدتها الدكتورة مادو شوبرا Madhu Chopra أثناء افتتاح العيادة الجديدة لها، وعلقت على الصور بعبارات الفخر بوالدتها وهنأتها بعيادتها الجديدة.



وكانت بريانكا البالغة من العمر 36 عامًا قد أدلت بصوتها في انتخابات Lok Sabha 2019 لصنّاع السينما يوم الإثنين 29 نيسان /أبريل في مومباي ، وأكملت طريقها لمشاركة والدتها مادور بافتتاح عيادتها الجديدة.

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وعلقت بريانكا على الصور بالقول: "من أعظم التحديات التي نواجهها في حياتنا هي القدرة على التطور باستمرار كأفراد ومحترفين، وهذا يعني دفع نفسك لخوض تحديات عديدة، إنه شيء أعمل عليه كل يوم مع كل ما أقوم به. إنه درس من والدتي الدكتورة، التي سعت لتطوير نفسها باستمرار، في سعيها لأن تكون أفضل ما لديها في أدوارها العديدة من طبيبة في الجيش، إلى منتجة أفلام، إلى سيدة أعمال وأخت وأم وصديقة وزوجة ."

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وأضافت بريانكا مهنئة والدتها بالقول: "واليوم لم يكن مختلفًا عند والدتي، لقد اتخذت خطوة أخرى جديدة في مسيرتها الاحترافية مع إضافة جديدة الى مشاريعها العملية، أنا فخورة جدًّا بها بالوقوف الى جانبها وشريكتها drneetikamodi في هذا العمل الجديد..مبروك يا أمي، لقد ألهمتنا قدرتكِ على تحدي نفسكِ للتفوق في كل ما تفعلينه، لأن نكون الأشخاص الذين نحن اليوم."



مهنيًّا، تتحضر بريانكا لإطلاق فيلمها الدرامي الجديد "Sky Is Pink "، والفيلم من تأليف Shonali Bose وبطولة النجمين Zaira Wasim زيرا وسيم وFarhan Akhtar فرحان أختر إلى جانب بريانكا، وسيتم إطلاقه في دور السينما في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.