كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتنة" ملحمة بدوية على "روتانا خليجية" في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

روجت الصفحة الرسمية لقناة روتانا خليجية عبر موقع "انستجرام"، للمسلسل البدوي "فتنة" المقرر عرضه ضمن دراما شهر رمضان المقبل.

المسلسل يحكي ملحمة درامية بثوب بدوي مزخرف بتفاصيل الأصالة والقيم العربية والبدوية، تتخللها قصص ومواقف مشوقة ذات مغزى.

"فتنة" من بطولة أميرة سمير، هاني الخالدي، محمد الإبراهيمي، محمد المجالي، وحسن خمايسة، من تأليف محمد أبو سماقة وحسام إبراهيمي، ومن إخراج شعلان الدباس