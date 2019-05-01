كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أزواج ولكن" مسلسل إذاعي جديد لـ طارق العلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفنان طارق العلي تسجيل حلقات مسلسله الإذاعي "أزواج ولكن" تمهيدًا لعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

وشارك "العلي"، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات"، بصورة تجمعه بالفنان خالد المظفر في الكواليس، وعلق عليها قائلا: "أنا وولدنا خالد في عمل إذاعي أزواج ولكن للموسم الرمضاني الله يوفق ولدنا"، وأضاف أيضا مقطع فيديو طريف وعفوي، ظهر فيه برفقة النجوم انتصارالشراح وهند البلوشي وآخرين.