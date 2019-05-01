كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد القفاص ينتهي من "أمنيات بعيدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى المخرج محمد القفاص، من تصوير أحدث أعماله الدرامية التي يخوض بها الماراثون الرمضاني المقبل تحت عنوان "أمنيات بعيدة" مع النجمة هدى حسين.

وأعلن "القفاص" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" انتهاء التصوير وكتب: "آخر يوم تصوير مسلسل أمنيات بعيدة الذي أخذ من المجهود والوقت والتعب القدر الكبير، شكرا للفنانة النجمة الخلوقة هدى حسين التى أعطت ما لديها من طاقة وخبرة".

وأضاف "وأنني حتى اليوم الأخير احترت في التفضيل بين (شريفة ولطيفة) يسعدني كثيرا كثيرا اطلالتها عبر الشاشة حتى ولم أكن مخرجا لأعمالها فكيف بي الآن من وصف رؤيتها أمامي هدى حسين مطحونة فنا وإبداعا.. الفنان جمال الردهان لأول مرة نلتقي في عمل فني ويالها من خسارة كبرى عدم التقائي به فيما قبل.. الحديث عن هذا الفنان يطول بعيدا عن احترافيته المعهودة هناك جوانب كثيرة مدهشة اكتشفتها بهذا الفنان الراقي ..".

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وتابع "حمد العماني بلا شك أنك من الفنانين الشباب الذين يتصدرون الصفوف الأولى ونقطه على السطر، هنادي الكندري ما لديك من مخزون أكبر بكثير من الذي شاهده الجمهور، عبدالله الطراروة كما عهدتك دائما وتعرف مقدار اعتزازي بك كفنان وانسان، لم تخذل إحساسي في تجسيدك لشخصية (حمد)..".

واستكمل "شيلا سبت الحمد لله أنني أوفيت في وعدي لك ويا رب أن يراك الجمهور مختلفة معي، الفنانة غدير السبتي تراجيديا كوميديا تبدع وتجيد الادوار المختلفة والمركبة وهنا في أمنيات تبدع في دور مركب آخر".

ووجه الشكر قائلاً: "شكرا للفنان شهاب حاجية على تلبية دعوتي لك للوقوف امام كاميرتي بمشهد واحد ممتن لك كثيرا كثيرا.. شكرا لكل فنان وقف امام كاميرتي بهذا العمل القريب من نفسي (1) يتبع حديثي وشكري لطاقم العمل".

مسلسل "أمنيات بعيدة" من بطول: هدى حسين، جمال الردهان، هنادي الكندري، عبدالله الطراروة، غدير السبتي، وليالي دهراب وآخرين، تأليف منى الشمري وإخراج محمد القفاص.