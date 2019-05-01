شاهدوا الشركة المنتجة لـ”سوبر ميرو” تحذف الحلقة الأولى بعد تسريبها

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 09:57 صباحاً - تمكنت الشركة المنتجة لمسلسل “سوبر ميرو” من حذف الحلقة الأولى من العمل على أحد المواقع، وذلك بعد تسريبها أمس.
وقالت الشركة: “تمكنا من السيطرة الكاملة على حذف الحلقة الأولى من مسلسل سوبر ميرو، بعد تسربها على أحد المواقع”.
المسلسل من بطولة إيمي سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، سمير غانم، وأحمد سلطان، من تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.
وكان سمير غانم قد إنتهى من تسجيل أغنية جديدة، ستقدم خلال حلقات المسلسل، وهي موجّهى للأطفال وتهدف لتوعيتهم من إستخدام الإلكترونيات بشكل كبير.
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