شاهدوا إبنة كلوي كارداشيان تمشي خطواتها الأولى

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 09:57 صباحاً - نشرت النجمة وعارضة الأزياء كلوي كارداشيان عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو لإبنتها “True”، حيث بدأت المشي للمرة الأولى، وخطت أولى خطواتها بنفسها.
وعلّقت كارداشيان على الفيديو، قائلةً: “أنا أم فخورة!”.
وTrue هي أصغر أفراد عائلة كارداشيان، حيث قام كل من كلوي وحبيبها السابق تريستان تومسون بوضع مشاكل علاقتهما الأخيرة جانباً، للاحتفال بعيد ميلاد True الأول.
وكانت كلوي دعت تومسون الى حفل عيد ميلاد إبنتهما، ليلتقيا مجدداً في مكان واحد بعد فضيحة خيانته لها مع صديقتها جوردن وودز وانفصالهما، وخلال أجواء الاحتفال وقف تريستان الى جانب حبيبته السابقة وإبنته، حيث غنوا احتفالاً بعيدها.
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