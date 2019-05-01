شاهدوا أحمد فهمي يشوّق الجمهور لـ “بروفا”

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كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 09:57 صباحاً - نشر الممثل المصري أحمد فهمي الاعلان الدعائي لمسلسل “بروفا”، والذي يظهر شخصيته في العمل “ماجد”، ويكون من مهمته معالجة قضايا تعني الشباب، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير ذكره ان مسلسل “بروفا” من تأليف ريم المشهدي وإخراج رشا شربتجي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين من بنيهم أحمد فهمي، نهلا داوود، وسام صباغ، فيفيان أنطونيوس، ورولا بقسماتي.
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