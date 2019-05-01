شاهدوا كيف بدت توبا بويوكستون بدون مكياج!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 09:57 صباحاً - نشرت النجمة التركية ​توبا بويوكستون​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها ظهرت فيها بدون مكياج.

وقد لاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على جمالها الطبيعي مشيرين الى انها لا تحتاج لأي مساحيق تجميل بسبب بشرتها الناعمة والجميلة.

يُذكر أن مسلسل “​جسور والجميلة​” كان آخر أعمال بويوكستون الدرامية، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، في الوقت الذي تحضّر فيه لمسلسل جديد، على أن يكون عملاً تاريخياً عن حقبة السلطان محمد الفاتح، أمام النجم التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو.

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