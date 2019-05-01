جمهور نادر الأتات في حالة صدمة.. بماذا طالبوه؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يحقق النجم اللبناني نادر الأتات نجاحًا لافتًا بفيديو كليب “حالة فوضى” الذي طرحه مؤخرًا من توقيع المخرج سعيد الماروق بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويتلقى نادر سيلًا من التعليقات والإطراءات حول العمل الذي تسبّب بحالة صدمة لمحبّيه، نظرًا لعمق حالة الضياع التي يترجمها، فيظهر الأتات فيه مشتّتًا في فوضى المشاعر والعذاب والبكاء، ويكشف عن قدرات تمثيلية لم يسبق أن ظهرت في أعماله الغنائية المصوّرة السابقة.

وقد طالب عدد كبير من المتابعين وأصحاب الرأي في المجال الفني نادر الأتات بخوض تجربة التمثيل في مسلسل درامي أو فيلم سينمائي، فهل يوافق على ذلك ونراه قريبًا بعمل تمثيلي من بطولته؟

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تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى” من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ ويحقق العمل منذ طرحه نسبو مشاهدة مرتفعة ناهزت المليون مشاهدة في 48 ساعة عبر موقع “يوتيوب” الشهير.

لمشاهدة فيديو كليب “حالة فوضى”: