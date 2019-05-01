فن ومشاهير

كندة علوش وعمرو يوسف في أجمل اللحظات العائلية مع ابنتهما

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متابعة بتجـــــــــــرد: تعيش النجمة السورية كندة علوش أجمل اللحظات العائلية مع زوجها النجم المصري عمرو يوسف وابنتهما الصغيرة “حياة”.

وشاركت كندة الجمهور في الأيام الماضية بلقطات استثنائية لها ولزوجها مع الصغيرة وأعربت من خلال الصور التي نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن السعادة التي تغمرها وعائلته منذ ولادة الفتاة.

ومن المعروف أن كندة علوش وعمرو يوسف رزقا بمولدتهما الأولى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018 واعتذرا بعدها عن كل الأعمال التمثيلية التي عرضت عليهما.

الجدير ذكره أن كندة علوش وعمرو يوسف احتفلا بزفافهما منذ عامين وهما يعيشان حياة عائلية هادئة مع ابنتهما “حياة”.

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