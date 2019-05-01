النّجم التركيّ جان يامان في مأزق بسبب الخدمة العسكريّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف النّجم، جان يامان، بطل مسلسل "الطائر المبكر"، عن أنّه لن يأخذ استراحه بين موسمي مسلسله، وقام بإلغاء جميع برامج العطلة، حيث يريد الانتهاء من ارتباطاته الفنيّة قبل الذّهاب للتجنيد الإجباريّ، والذي وضعه في مأزق.

وقال الممثّل الشّهير بحسب موقع "posta": "سوف أذهب في يناير إلى أزمير من أجل تأدية الخدمة العسكريّة، أنا حزين جدًا لأنّني سوف أحلق شعري ولحيتي، آمل ألا يُصاب جمهوري بالصّدمة".

يُذكر، أنّ جان يامان ممثل تركيّ مواليد 8 نوفمبر عام 1989 في كاديكوي في إسطنبول، تخرج العام 2012 من قسم الحقوق في جامعة يديتيبه التي درس فيها بمنحة حكوميّة، ثمّ انضمّ لروس التمثيل للهواة، وعمل محاميًا 6 سنوات، كما أنّه يجيد لغتين.

Advertisements

وشارك يامان في بطولة مسلسل "مسائل غرام" وخسر 6 كغم من وزنه من أجل هذا المسلسل وفقد عضلاته، ولفت الأنظار عندما مثّل دور يالين اراس، في مسلسل "العشق عناد"، العام 2015.

ويستكمل النّجم حاليًا، تصوير مشاهده بمسلسل "الطائر المبكر" الذي حقّق نجاحًا كبيرًا، وحاز على نسبة مشاهدة عالية في تركيا، والعالم العربيّ.