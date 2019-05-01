بدلات الأوفرال.. القطعة المفضّلة لنجمات هوليوود هذا الموسم

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدّ بدلة الأوفرال، من القطع التي لا يتحدّث عنها النّاس كثيرًا، ولا نراها كثيرًا على المدرج، أو في موضة الشّارع، لكنّها مع ذلك ما تزال تحتفظ بمكانتها في مشهد الموضة، بطبيعة الحال، هي ليست قطعة أساسية، لكنّها متوفرة دائمًا في أنماط جديدة ومختلفة، ولن تجعلك تبدين كما لو كنتِ عالقة في الماضي.
لكنْ يبدو أنّ هذا الأمر سيتغيّر، حيث بدأتْ مؤخرًا، بعض النّجمات في ارتداء هذه القطعة الأيقونيّة، ويبدو أنّها ستعود إلى مشهد الموضة هذا الموسم.
ففي نهاية الأسبوع الماضي، ارتدتْ كلّ من إميلي راتاجكوسكي، ومارغوت روبي بدلة الأوفرال. وفي وقت سابق من هذا العام، ارتدتْ جينيفر لوبيز، نسخة من قماش الدنيم.
ما أدهشنا بشأن بدلة راتاجكوسكي وروبي، أنّهما لم تختارا بدلة الأوفرال من قماش الدنيم الأزرق الكلاسيكيّ، بل على العكس، اختارتْ روبي بدلة بنمط مخطّط، في حين فضّلت إميلي ارتداء بدلة الدنيم الأحمر. وقد لاحظنا إضافة العديد من الأنماط المشابهة، إلى رفوف العديد من متاجر البيع بالتجزئة الإلكترونية.
وربّما تكون هذه بداية انتشار موجة بدلة الأوفرال، والتي يسهل تنسيقها مع أي حذاء، كالصّنادل والأحذية الرّياضيّة.
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