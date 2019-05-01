شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ظهور أحمد فهمى فى "كازابلانكا" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أحمد فهمى كضيف شرف خلال فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، المقرر طرحه فى موسم عيد الفطر المقبل، من خلال مشهدين فقط، وظهر فهمى فى البرومو الذى تم طرحه منذ ساعات، وصور أحمد المشهدين قبل شهرين.

فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش مى حسن، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى وتدور الفيلم فى إطار من الأكشن والمطاردات.

وفى سياق متصل يصور فهمى مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف.

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