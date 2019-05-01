وفاة الممثلة الفرنسية أنيمون عن 69 عاما

أعلنت إليزابيت تانر، وكيلة أعمال الممثلة الفرنسية أنيمون، أن الفنانة توفيت إثر صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 69 عاما.

ولدت أنيمون واسمها الحقيقي آن بورجينيون، في 9 أغسطس 1950 بباريس في فرنسا، وبدأت مسيرتها التمثيلية في المسرح مع فرقة "سبلنديد"، وذاع صيتها في الثمانينات إثر تأديتها دور تيريز في "لو بير نويل إيتون أوردور" على خشبة المسرح أولا سنة 1979 ثم في السينما سنة 1982 مع نقل جان ماري بواريه هذا العمل إلى الشاشة الكبيرة.

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ونالت الفنانة جائزة سيزار سنة 1988 عن دور الأمّ الثكلى الذي أدّته في "لو جران شومان" للمخرج جان لو أوبير.

ومن آخر أعمالها "جاكي أو روايوم دي فيي" (2014) و"روزالي بلوم" (2016) و"لا مونيه دو لور بييس" (2018). وخفّفت أنيمون كثيرا من إطلالاتها في الفترة الأخيرة.

وعرفت الممثلة، وهي أمّ لولدين، بالتزامها الدفاع عن حماية البيئة وميولها اليسارية.