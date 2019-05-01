مارغوت روبي تفاجئُ الجمهور بتسريحة شعرها الجديدة!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الممثلة الأستراليّة، مارغوت روبي، محبّيها أثناء تجوّلها في شوارع نيويورك، بتخلّصها من تسريحة شعرها المستقيمة الأنيقة المعتادة، والتي استبدلتها بقصّة الشّعر الأشقر المجعّد بظلال البنيّ.
وارتدتْ النجمة البالغة من العمر 28 عامًا قميصًا أسود، بكمّين طويلين، مدسوسًا داخل بنطلون أزرق داكن بخصر عالٍ، بقصّة السّاق الواسعة.
أما بالنسبة للأحذية، فاختارتْ النّجمة زوجًا من الكعب الأسود اللامع، ذا مقدّمة مستديرة، وكعب منخفض.
كما اعتمدتْ روبي، مكياجًا هادئًا طبيعيًا، وحملتْ حقيبة شانيل جلديّة سوداء مبطّنة بتفاصيل ذهبيّة على ظهرها.
وتتواجد النّجمة الأستراليّة في المدينة، لحضور مهرجان تريبيكا السّينمائيّ، حيث حضرتْ العرض الأوّل لفيلمها الجديد، "دريم لاند"، يوم الأحد الماضي.
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