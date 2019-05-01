تشييع جثمان راغد قيس مؤسّس "شرطة المشاهير" بحضور النّجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شيّع أقارب وأصدقاء الصّحفيّ اللبنانيّ الرّاحل، راغد قيس، مؤسّس حساب "شرطة المشاهير"، جثمانه، وسط حضور عدد من النّجوم، وخبراء تصفيف الشّعر.

وجاء تشييع جثمان راغد من بلدته في كفر حيم، بمنطقة الشوف في لبنان، وكان أبرز الحاضرين المتأثّرين بتلك اللّحظة، المطرب ومصفّف الشّعر جو رعد، الذي حرص على الوقوف بجانب عائلة الصّحفيّ الرّاحل.

وما زالتْ الصدمة، تُصيب العديد من نجوم الوسط الفنيّ، حيث نعاه نجوم الفن، بينهم إليسا، ونادين نجيم، وسيرين عبدالنور وتيم حسن، وغيرهم الكثير.

وكان الفنان جو رعد، قد نشر عبر حسابه على "تويتر"، صورة جمعته براغد قيس، وعلّق قائلًا: "مصدوم بموت صديقي راغد قيس، زعلان منك وزعلان عليك، عمرك قصير تركت الدني وبعدك شاب ركضت بإجريك صوب المشاكل بوقت كنت بتستاهل حياة أفضل، دايمًا كنت قلك روق يا راغد الحياة قصيرة بس بعمري ما تخيلتها قصيرة هلقد، الله يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك".

وتداول عدد من روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، سبب وفاة راغد قيس، مشيرين، إلى أنّه أُصيب بارتفاع شديد في درجة الحرارة، ما استدعى نقله إلى المستشفى، واكتُشف تورّم في الغدد الليمفاويّة.