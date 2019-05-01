حلا شيحة تُؤكّد انفصالها عن زوجها قبل عرض مسلسلها الجديد

أثارت الفنانة حلا شيحة، الجدل مؤخرًا بشأن طلاقها، بعد تسريب أخبار انفصالها عن زوجها بسبب عودتها إلى الحياة الفنية، العام الماضي، قبل أن تؤكّد حلا القصة وتصدم الجمهور قبل عرض مسلسلها الجديد.

وصدمت حلا شيحة جمهورها بتأكيد خبر طلاقها من زوجها الكندي، بعد ما يقارب 12 عامًا من الزواج وإنجاب طفلين "خديجة وهنا"، وذلك بسبب خلافها مع زوجها بشأن عودتها إلى الفن وخلع الحجاب، الذي فتح باب التكهنات وقتها بشأن انفصالها المنتظر بسبب رفض زوجها عودتها للفن من جديد.

وتدخل حلا شيحة الأيام المقبلة، أولى أعمالها الفنية، بعد ضجة عودتها إلى الفن وخلع الحجاب والنقاب، وكذلك طلاقها مؤخرًا واستقرارها في القاهرة، وتستعد لعرض مسلسلها "زلزال"، مع الفنان محمد رمضان في موسم رمضان، ونشرت الشركة صورًا جديدة لشخصية حلا شيحة في العمل.

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ويبدو أن حلا لن تتوقف عن مواصلة أعمالها الفنية، بعد العودة والطلاق، إذ تستعد لتقديم عمل كوميدي إذاعي في رمضان من شخصيتها الشهيرة "نوسة" في فيلم "اللمبي"، بالإضافة إلى تجهيزها لفيلم جديد تؤكد به عودتها للحياة الفنية، بعد ما يقارب 12 عامًا من اعتزال الفن والأضواء وارتداء الحجاب.

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