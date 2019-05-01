محمد يسري يعرب عن سعادته لتحقيق " ليل خارجي" النجاح الجماهيري

كشف الفنان محمد يسري، عن سعادته بردود الأفعال الرائعة التي تلقها عن شخصية محمد بية التي قدمها خلال السياق الدرامي لفيلم " ليل خارجي" والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية في دور العرض السينمائية.

وأشار يسري، في تصريح خاص إلى "لايف استايل"، إلي أن أكثر ما أسعده في نجاح الفيلم هو تحقيقه لكل من النجاح الجماهيري على المستوي الإيرادات وشباك التذاكر، وكذلك على المستوى النقدي من خلال مشاركته في العديد من المهرجان السينمائية العالمية خلال الفترة الماضية، كمهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان مراكش السينمائي الدولي وكذلك مهرجان تورونتو السينمائي الدولي وغيرها بخاصة أنه فيلم كوميدي وخفيف.

وأكد يسري، أنه يظهر خلال السياق الدرامي لأحداث الفيلم في شخصية ضابط يلتقي في نهاية أحداث الفيلم بكل من "مو" الشخصية التي يجسدها كريم قاسم وسواق تاكسي وبنت أسمها "توتو" الشخصية تجسدها الفنانة منى هلا ويحدث لهم العديد من المشاكل في نهاية رحلتهم في القاهرة ويسبب لهم العديد من المضايقات.

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ويُذكر أن فيلم "ليل خارجي" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدي، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد.

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