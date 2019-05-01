مي عز الدين تكشف كواليس مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"



يستضيف برنامج "عين" للإعلامية شيرين سليمان، النجمة مي عز الدين، للحديث عن مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"، والذى من المقرر عرضه فى رمضان، كما يستضيف البرنامج عددًا من الأبطال المشاركين فى المسلسل، وذلك غدا الأربعاء على قناة الحياة.

يذكر أن برنامج "عين" يذاع على قناة الحياة يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى الـ11 مساء، ويعاد الثلاثاء والأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرا والخميس والجمعة الساعة الخامسة مساءً، والسبت الساعة الثالثة صباحا.

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مي عز الدين تتدرب على الطبلة من أجل مسلسل " البرنسيسة بيسة"