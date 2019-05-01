أشرف زكي يؤكد سنعاقب أي شركة إنتاج أو ممثل يخالف القانون

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة إلي جميع المشاركين في مسلسلات شهر رمضان المقبل، قائلًا فيها: "لن أتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شركة إنتاج، أو ضد أي ممثل أو أي شخص خالف قانون النقابة".
وأضاف نقيب المهن التمثيلية في بيان صحافي له، الثلاثاء، إنه ذهب إلي جميع شركات الإنتاج ومعه مجلس النقابة، وجلس معهم للحديث عن الأزمات والمخالفات التي يقوم بها البعض، لذلك أردت أن أوجه رسالة أحذر فيها أن من لم يحترم قانون النقابة ويتطاول علي هيبتها سوف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.
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