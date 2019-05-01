شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير ملك الليل بعد الموسم الخامس من GOT ولم يشعر أحد من المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحفظ أحد من متابعى مسلسل Game Of Thrones شكل ملك الليل، منذ بداية ظهوره إلى الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير التى شهدت موته، وبالتالى لم يلحظ أحد تغيير فى ملامح ملك اليوم بعد الموسم الخامس.

ظهر ملك الليل فى مسلسل Game Of Thrones لأول مرة فى الحلقة الـ4 من الموسم الرابع، وأدى دوره الممثل الأنجليزى "ريتشارد بريك"، وظهر من جديد فى الحلقة الـ8 من الموسم الخامس.



Richard Brake

وثم تم تغيير ملك الليل إلى الممثل "فلاديمير فورديك" الذى ظهر فى 15 حلقة منذ بداية الموسم السادس إلى موته فى الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من العمل.



Vladimir Fudrik

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.