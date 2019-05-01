شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يصور مشاهد "لمس أكتاف" فى ديكور منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم فتحى عبد الوهاب عدة مشاهد بمسلسل "لمس أكتاف"، بطولة النجم ياسر جلال، المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى، حيث يعد ديكور "الحب والسلام" منزل "حمزة" تاجر المخدرات، وهى الشخصية التى يجسدها فتحى ضمن أحداث المسلسل، الذى تقوم على إنتاجه شركة "سينرجى".

وفى سياق متصل، يكثف المخرج حسين المنباوى تصوير المسلسل، حتى ساعات التصوير إلى 20 ساعة يومياً، وذلك من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل فى أقرب وقت، خاصة أن المسلسل يعتمد على خطوط درامية مختلفة ومتنوعة، مما يجعل تفاصيل المسلسل تمر بمراحل عدة.

مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.