بالصور.. عروض أزياء وتكريمات ومعارض بختام اليوم الأول لـ"الفن الأفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبد الناصر:

شهد ختام اليوم الأول من فعاليات مؤتمر "الفن الأفريقي.. أيقونة الإبداع الإنساني"، الذي يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ختامًا مختلفًا عن طريق تقديم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية والمسرحية، وبعض المعارض المختلفة، إضافة إلى عدد من عروض الأزياء من الدول المختلفة.

ونُظم ختام اليوم الأول من الفعاليات داخل المسرح الكبير بقاعة سيد درويش بأكاديمية الفنون بحضور عدد من الفنانين وقيادات وزارة الثقافة المصرية الراعية للمؤتمر، فيما افتتح الدكتور أشرف زكي قبل الختام معرض "أفريقيا في عيون الفنانين" بأكاديمية الفنون.

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وقد قُدم في ختام اليوم الأول الذي بدأ بالسلام الجمهوري، عرض أزياء تقليدية وهو من إشراف الدكتورة إيمان مهران، وعرض حكي شعبي وهو من تقديم الفنان المغربي علي الزيدي من دولة المغرب، إضافة إلى فقرة للطرق الصوفية، وعرض "حسن ونعيمة" التابع للمعهد العالي لموسيقي الكونسرفتوار، بينما قدم عرض مسرحي بعنوان "خيال الظل" للمصممة زينب محمد التابع للمعهد العالي للبالية .

واختتم المؤتمر بتسليم شهادات تقدير لعدد من الفنانين الأفارقة الذين شاركوا في المؤتمر، وسلمهم التكريم، الدكتورة غادة جبارة رئيس المؤتمر، وإيمان مهران مقرر المؤتمر، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، لكل من الدكتور محمد شيحة الاستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والدكتور يحيي عزمي الاستاذ بالمعهد العالي للسينما، والدكتورة سميرة ميشيل الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، والدكتور عاطف عوض عميد المعهد العالي للبالية، والدكتور شريف بهادر الأستاذ بمعهد البالية، والدكتور أحمد حلوة الأستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني.

كما تم تكريم كل من: الدكتور وليد سيف الأستاذ بالمعهد العالي للنقد الفني، والدكتورة إيناس حسني لمعرض الفن التشكيلي، والدكتور وائل صابر عن معرض وجوه إفريقية، وانشاد الطرق الصوفية وتسلمها الشيخ محمد محمود هاشم نائب الطرق الصوفية، وتكريم الاتحاد العام الجزائريين، وعدد من الجمعيات والاتحادات المشاركة، وسيقام اليوم الثاني من الفعاليات يوم الخميس الموافق 2 مايو.