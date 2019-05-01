بفستان أبيض.. رانيا يوسف ضيفة "شيخ الحارة" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنانة رانيا يوسف من كواليس تصوير برنامج "شيخ الحارة" الجزء الثالث. وكتبت رانيا: "صح يا أذكى وأحلى فانز، إنها الجميلة القمر رانيا يوسف"، وظهرت رانيا في الصورة بفستان أبيض طويل. يُذكر أن الجزء الثالث من برنامج "شيخ الحارة"، سيُعرض على قناة "القاهرة والناس" في شهر رمضان.

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