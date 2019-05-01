"غيرت ملامحها تمامًا".. هنا شيحة تنشر صورة جديدة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة غيرت فيها ملامحها تماما.

وظهرت هنا، في الصورة بشعر أصفر طويل، ولوك مختلف عن الذي أعتاده الجمهور عنها.

وحازت صورة هنا، على إعجاب متابعيها ومحبيها، كما أثارت دهشتهم وحيرتهم حول سبب اللوك الجديد.

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وفسر البعض الأمر بأن اللوك خاص بظهورها في دراما رمضان.

وكان آخر أعمال هنا شيحة، مسلسل "أرض النفاق" من تأليف أحمد عبد الله، وبطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، محمد محمود، محمد ثروت، محمود حافظ، وإخراج سامح عبد العزيز، ومحمد العدل.