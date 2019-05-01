قبل "رمضان".. أشرف زكي يحذر الممثلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رسالة تحذير لجميع المشاركين في مسلسلات شهر رمضان المُقبل، جاء فيها أنه لن يتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شركة إنتاج، أو ضد أي ممثل أو أي شخص خالف قانون النقابة.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في بيان صحفي أمس الثلاثاء، أنه ذهب إلى جميع شركات الإنتاج ومعه مجلس النقابة، وجلس معهم للحديث عن الأزمات والمخالفات التي يقوم بها البعض.

وتابع زكي: "أردت أن أوجه رسالة أحذر فيها كل من لم يحترم قانون النقابة، ويتطاول علي هيبتها، بأن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضده".