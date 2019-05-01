شاهد.. دكتورة خلود تضرب زوجها امين بسبب شبيهتها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 06:57 صباحاً - شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق السناب شات بفيديو كشفت من خلاله صدمة زوجها من فيديو ظهرت فيه شبيهتها والتي وجد زوجها أمين صعوبة في التفريق بينهما.

أمين زوج الدكتورة خلود أشار في حديثه أن الشابة شبيهة زوجته تشبهها إلى حد كبير وأنه لوهلة اعتقد أنها هي لولا كشفها عن تاتو في رقبتها جعله يتأكد أنها ليست زوجته.

وقال امين لزوجته: “لو اشوفها في الشارع هلا الحب اقولها” لترد عليه خلود ممازحة بضربه.

على الصعيد الآخر كشفت الفاشينيستا الدكتورة خلود أنها ستطل عليهم بشكل يومي طوال شهر رمضان بأزياء تراثية كما وعدت متابعيها وتكشف عن تقاليد كل دولة خلال شهر رمضان المبارك.