ريهانا تتصدر غلاف مجلة عالمية بجلسة تصوير جريئة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تصدرت النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا غلاف مجلة Vogue في نسختها الاسترالية لعدد شهر مايو القادم 2019، حيث ظهرت النجمة العالمية في جلسة تصوير حملت طابع أنثوي وأظهرت مدى ثقتها بنفسها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عاما، أجرت حوارا مع المجلة العالمية، حيث سلط الضوء على مجهودات ريهانا مع رئيسة وزراء أستراليا السابقة جوليا جيلارد في مجال تعليم، والحديث عن ريهانا كونها أول سفيرة للاهتمام بشئون التعليم حول العالم خاصة أنها لم تكمل دراستها.

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وأصبحت النجمة العالمية ريهانا مهتمة في الآونة الأخيرة بالترويج لماركتها العالمية Fenty والتي أبعدتها عن الغناء بشكل كبير بعد آخر البوماتها Anti التي طرحتها في 2016.

وكانت ريهانا قد توجهت، إلى مسقط رأسها بربادوس، وذلك من أجل الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها روري، بينما حرصت عدسات المصورين علي تسجيل لحظات وصولها وحتي نهاية الحفل .

النجمة العالمية ظهرت بعدد من الصور بعد أن دخلت في وصلة رقص استمرت حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي، و كانت ترتدي هوت شورت مثير من الجينز و بلوزة من تصميم Jacquemus” ووصل سعرها الي 406 جنية استرليني .