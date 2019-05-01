محمد فؤاد يتألق في حفل شم النسيم بالقاهرة الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري محمد فؤاد واحدة من أضخم حفلات شم النسيم، وذلك داخل نادي وادي دجلة بالتجمع الأول بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم.

الفنان المصري حضر الحفل بصحبة مدير أعماله مصطفى بدوي، وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال الحفل.

ومن جانبه حرص فؤاد علي تحية الجمهور بأعياد شم النسيم وأشعل وصلات الرقص المتتالية بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من أغنية “سلام” ومرورا بأغنية “ابن بلد” وأغنية “ساعات بشتاق” وأغنية “بين إيديك”.

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كما قدم أغنية “طمني عليك” وأغنية “خدني الحنين” وأغنية “يا ناسي روحي”، وأغنية “القلب الطيب”، وغيرها ممن قدمها بناء علي رغبات المعجبين، وتميز الحفل بأجواء الرقي والفخامة من حيث التنظيم لياسر الحريري “امازون”.

وكان الفنان المصري محمد فؤاد قد شارك مؤخرا في التصويت على التعديلات الدستورية، والتي بدأت في مصر منذ ثلاثة أيام.

محمد فؤاد، نشر فيديو له عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، أثناء توجهه إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته وتجمع حوله عدد كبير من الجمهور المتواجد أمام اللجنة، الأمر الذي تسبب في إرباك حركة المرور وتوقف حركة السير.