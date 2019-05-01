دينا الشربيني ترافق عمرو دياب بطائرته إلى الجونة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: ظهرت الفنانة دينا الشربيني برفقة الفنان عمرو دياب بعد فترة من انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد "زي الشمس" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. حيث وصلت إلى الجونة في إجازةٍ قصيرة بمناسبة احتفالات أعياد الربيع. فيما كانت الفنانة الوحيدة المرافقة لعمرو دياب على متن الطائرة الخاصة التي اقلته لإحياء الحفل قبل عودته للقاهرة لاحياء حفله الآخر بالجامعة البريطانية في القاهرة، الذي اقتصر الحضور فيه على الطلاب.

هذا واتسم حفل "دياب" في الجونة بالخصوصية لدرجة كبيرة. حيث اقتصر الحضور فيه على الدعوات المحدودة لعدد من الفنانين والشخصيات العامة.

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