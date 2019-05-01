هيفاء تصوِّر مشاهد "الواد سيد الشحات"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: صوّرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مشاهدها كضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. ولقد نشر بطل المسلسل أحمد فهمي صورة تجمعه بها في كواليس التصوير. حيث ظهر بالدور الذي يقدّمه في الحلقة وهو يضع الشعر المستعار لاظهار صلعة منتصف رأسه. وكتب معلقاً: "هيفا وهبي مع شخصية( مو صلع) من مسلسل #الواد سيد الشحات ..... اضرب جامد".

وفيما يستضيف العمل عدداً من النجوم خلال الحلقات، لا بد من الإشارة إلى أن إطلالة "وهبي" في هذا المسلسل، ستكون الوحيدة في دراما رمضان المقبل. علماً أنها تغيب عن السباق للمرةِ الأولى منذ سنوات.



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