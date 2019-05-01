علي الحسيني يعاني المشاكل في "ماذا لو؟"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: عبّر الفنان علي الحسيني عن سعادته باختيار عمله الدرامي الجديد بعنوان "ماذا لو ؟" للعرض على منصة "نتفليكس" التي يعتبرها "أكبر مزوِّد للعروض الفنية في العالم". مشيراً إلى أن عرضه تلفزيونياً سيكون حصرياً على قناة "أبو ظبي".

وقال في تصريحاته الإعلامية أنه يجسِّد فيه شخصية "فيصل" المهضوم حقه، ويعاني من المشاكل الاجتماعية التي تنعكس سلباً على اختياراته وحياته ومسيرتة وحياته العاطفية. فهو سيواجه صعوبات في تكوين ذاته ليعيش الصراع في إطار العنوان المحوري "ماذا لو ؟". فيطرح بذهن المشاهد تساؤلات حول صحة خياراته، لصالحه أو ضده، لتأتي الأجوبة تباعاً ضمن سياق هذا العمل الدرامي التلفزيوني الجديد.

وأشار إلى أن المسلسل "من تأليف الكاتب الشاب فيصل البلوشي وإخراج الفنان حسين دشتي الذي يقدم تجربةً إضافية بكل ما لهذه الكلمة من معنى إلى رصيد الدراما الكويتية والخليجية بشكلٍ عام . حيث سنجد الحلول البصرية العالية الجودة التى تعتمد التحليل النفسي والفكري للأحداث والشخصيات".

وأضاف: "يشارك في العمل عدد بارز من النجوم ومنهم خالد أمين، منذر رياحنة، أسيل عمران، روان المهدي، ابراهيم الحساوي، شايع الشايع، عبدالله عبدالرضا، علي ششتري وعدد آخر من النجوم الذين يغطون شخصيات وأحداث هذا العمل المرتقب".

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وعن اختيار المسلسل لعرضه على شبكة "نتفليكس"، قال: "أولا أعبِّر عن سعادتي الغامرة لاختيار مسلسل "ماذا لو ؟" للعرض على "نتفليكس". وهو ما يشكل إنجازاً اضافياً لرصيد العمل وأيضا الدراما التلفزيونية في الكويت والخليج".

وفيما أوضح أن اختياره تم بناءً على قرار لجنة مشاهدة متخصصة وجدت فيه المضامين الإنسانية العالمية. وأيضا الحلول الإخراجية والأداء الفني العالي المستوى لنجوم العمل بالإضافة إلى تنوع القضايا والشخصيات، اعتبر الأمر "إنجازاً فنياً رفيع المستوى يرسخ أهمية العمل وإبداع مخرجه وفريقة الذي يعيش فيه حالة من الأداء العالي والمتجدد."

وختم: "أستطيع القول وحتى قبل انطلاق عروض المسلسل خلال الدورة الرمضانية المقبلة، بأنه يمثل بالنسبة لي تجربةً إضافية وميلاداً متجدداً أتطلع أن يقود تجربتي ومسيرتي إلى آفاق أبعد. لكونه سيضيف الى مسيرتي الفنية بعد تجربتي المسرحية المعروفة."