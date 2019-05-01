شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Fantastic Beasts 3 يوم 12 نوفمبر 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Warner Brosعن طرح الجزء الثالث من فيلم الفانتازيا "Fantastic Beasts" في دور العرض المختلفة حول العالم في 12 نوفمبر 2021، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في ربيع عام 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".

وكان قد حقق الجزء الثانى من الفيلم الذى طرح باسم " Fantastic Beasts :The Crimes of Grindelwald " إيرادات وصلت إلى 654 مليون دولار.

ويأتى الجزء الثانى من السلسلة باسم Fantastic Beasts :The Crimes of Grindelwald، وهو من بطولة إيدى ريدمين، وكاثرين ووترستون، ودان فوجلر، وأليسون سودول، وعزرا ميلر، وجود لو، وجونى ديب، ومن إخراج ديفيد ييتس، ومن تأليف J.K. Rowling مؤلفة سلسلة الأفلام المفضلة لدى الجميع Harry Potter.

وهو الجزء الثانى من سلسلة Fantastic Beasts للمؤلفة J.K. Rowling وتدور قصته حول العالم السحرى الذى يضم مغامرات فى الكثير من المجالات والتى يقوم بها نيوت سكاماندر.