تعرف على سعر إطلالة جنيفر لوبيز خلال تصويرها "Hustlers" فى نيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعرف النجمة العالمية جنيفر لوبيز أنها واحدة من أيقونات الأناقة فى العالم، واستطاعت لوبيز أن تتحدى السن وتظهر دائما بالإطلالة الشابة ومفعمة بالحيوية. وظهرت لوبيز ذات الـ 49 عاما فى نيويورك خلال تصويرها عددا من مشاهد فيلمها الجديد "Hustlers"، فكانت جنيفر ترتدى فستانا قصيرا باللون الأسود وهو من مجموعة تصميمات "House of CB"، ووصل سعره إلى 129 جنيه استرلينى، فى حين كانت لوبيز ممسكة بحقيبة مذهلة وصل سعرها إلى 5,695 دولار أمريكى من مجموعة تصميمات "judith Leiber".

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