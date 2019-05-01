شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الجمهورية يستقبل أولى ليالى مسرحية " أمل" عن مرضى السرطان وأزماتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في الثامنة مساء الخميس القادم 2 مايو العرض المسرحي "أمل" باكورة عروض شعبة "الإنتاج المركزى" التابعة للإدارة العامة للمسرح، بحضور المخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة.

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مسرحية "أمل" تأليف وإخراج مصطفى حسنى، ويقدم على مسرح الجمهورية من 2 وحتى 5 مايو المقبل، ويناقش أزمة مرضى السرطان وذويهم، ومدى تأثير هذا المرض على أفراد الأسرة والمراحل الصعبة التى يخوضونها، وكيفية استقبال الإنسان للمرض ومقاومته، وذلك في قالب غنائي استعراضي كوميدي.

فريق عمل مسرحية "أمل" استعراضات وتعبير حركي هاني فاروق، تأليف موسيقي وألحان أحمد حسني، ملابس ومكياج أميرة صابر، ديكور بسمة ماهر، تنفيذ ديكور بسمة ماهر، إضاءة وليد درويش، العازفون علاء حور، باسل كمال، كريم نيازى، محمد شبل، حاتم حجاب، غناء نادين العمروسى، مدير الفرقة هيثم حسام، مساعدوا إخراج سايكو، تايكو، محمود سعد، مخرج مساعد محمد أشرف ميشو، مخرج منفذ جابر فراج، تأليف وإخرإج مصطفى حسنى، (الممثلون) محمود كمال، رحمة عبد الرحمن، عزة حسن، محمد انور، بوسى الشامى، هانى فاروق، نورهان عز، جابر فراج، محمد أبو مسلم، محمد حسين، مهند محمود، عبد الرحمن عربى، مريم مصطفى ومريم عاطف، عبد الرحمن أحمد، إسراء سامى، يحى الجندى، ألاء الصفتى، ايهاب كامل، هدير طارق، ألاء إبراهيم، داليا ممدوح، رضوى رمضان، عمرو أشرف، عبده فضل، محمد يسرى، كريم ياسر، مهند أشرف، محمد عبد العزيز، إسلام عادل، عمر حنفى، حماد وحمنى، مصطفى رضا، أحمد عصام.