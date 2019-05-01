بإطلالتين مختلفتين.. نسرين أمين تتألق في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تألقت الفنانة نسرين أمين، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها وكشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت "نسرين"، خلال صورتين نشرتهما بإطلالتين مختلفتين، حيث ارتدت في واحدة فستانًا أحمر وظهرت وهي تحمل الورد، وفي إطلالة أخرى ظهرت مرتدية فستان مشجر وهي تقف وسط الزهور.

يذكر أن نسرين أمين تشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل من خلال مسلسل "زلزال"، إلى جانب النجم محمد رمضان، وهنادي مهني، وماجد المصري.