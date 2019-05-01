شيرين عبد الوهاب رقم "1" في ترند يوتيوب بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتلت المطربة شيرين عبد الوهاب، المرتبة الأولى بترند موقع الفيديوهات على "يوتيوب" في لبنان بأغنيته الجديدة "يا بتفكر يا بتحس".

أغنية "يا بتفكر يا بتحس" هي تتر للمسلسل اللبناني "خمة ونص"، من كلمات علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمي حداد وحققت ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة في 3 أيام منذ طرحها.

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ونشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة لـ شيرين عبد الوهاب من الأغنية، وكتبت: "رقم 1 في ترند اليوتيوب في لبنان يا بتفكر يا بتحس شيرين عبدالوهاب خمسة ونص".

مسلسل "خمسة ونص"، من المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل، ويقوم بطولته قصي خولي، نادين نسيب نجيم، كارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.