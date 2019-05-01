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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
علق عدد من نجوم الفن على أسعار تذاكر الدرجة الثالثة، التي أعلنها محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث أعلن أن أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر في استاد القاهرة ستتراوح بين 150 لـ 200 جنيه، مشيرًا إلى أن المشجع سيجد خدمة تناسب سعر التذكرة.
ورأى الكثير من نجوم الفن أن أسعار التذاكر لا تتناسب مع دخول المواطنين، ونرصد لكم في هذا التقرير تعليقات نجوم الفن على أسعار التذاكر، كالآتي:
نبيل الحلفاوي
علق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قائلاً: "إيه الكلام الفارغ ده؟، أنتم عاوزين تبوظوا البطولة؟، مين اللي بيحدد الأسعار دي؟، وبالتحديد الدرجة الثالثة، إحنا ولا الكاف".
محمود البزاوي
كتب الفنان محمود البزاوي عبر صفحته بموقع "تويتر"، قائلا:" يعني سعر تذكرة كأس الامم الدرجة الثالثة بـ ٢٠٠ جنيه وطبعا لو قدرت تدفع الـ٢٠٠ جنيه، هاتحب تجيب سندوتش جوا عشان جعان فهايبقى بـ ١٠٠ جنيه مثلاً، وإزازة الميه بـ٣٠ جنيه مثلا.. يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة الثالثة، وهادفع ٨٠٠ جنيه مثلا.. ومطلوب مني وأنا خارج أدعي للمنتخب".
ومازح اللاعب الدولي المصري محمد صلاح،"البزاوي"، في رده على "التغريدة"، قائلا: "أوعى تفكر تقعد مقصورة، كدا هتدعي للمنتخب بجد".
ندى بسيوني
غردت الفنانة ندي بسيوني في السياق نفسه، وكتبت: "كرة القدم لعبة شعبية بامتياز وتكاد تكون مصدر السعادة الوحيد للكثير من البسطاء، يجب إعادة النظر في تذاكر الدرجة الثالثة بالأخص 200 جنيه!! رقم مبالغ فيه جدًا .. لا تزيدوا الأعباء على الناس ليعانوا من أجل متعتهم البسيطة، ليس هناك أدنى مشكلة في المبالغة في المقصورة والأولى والتانية".
ياسمين الخطيب
ونشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة، كتبت فيها: "بدون تنظير أو تشنج ٢٠٠ جنيه كتير أوي على تذكرة الدرجة التالتة في كأس الأمم، التشجيع متعة الغلابة والكورة للجماهير.. حرام، كده بجد حرام!".
كانت هذه تفاصيل خبر أثارت غضب الفنانين.. أبرز تعليقات النجوم على تذاكر كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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