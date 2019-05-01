الفنان سمير صبري يتعرض لحادث سير في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكد محمد تركي، مخرج برنامج "ذكرياتي" الذي يقدمه الفنان سمير صبري، على إذاعة الأغاني، أن الأخير تعرض لحادث سير، وأنقذته العناية الإلهية من الموت.
وقال تركي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الفنان سمير صبري نجا من الموت، أمس بعد تعرضه لحادث في منطقة الدقي".
وطمأن تركي محبي صبري، على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير وسيستمر في تسجيل فوازير "الحكاية والرواية"، المقرر إذاعتها على موجات الأغاني في رمضان المُقبل.
فوازير "الحكاية والراوية" ستُذاع على إذاعة الأغاني، في تمام الساعة 2:50 عصرًا، على أن تكون الإعادة في العاشرة صباحًا.
تتناول الفوازير التي يقدمها صبري للعام الثالث، مسابقات عن أسماء الأفلام والمسلسلات والملحنين والمطربين والمؤلفين، وستكون الجوائز عبارة عن رحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ.
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