جورج قرداحي ببرنامج جديد في رمضان

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 03:57 صباحاً - بعد النجاح الذي حققه برنامجه الأخير “الأبواب المغلقة”، يطل الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي على الجمهور المصري والعربي، من خلال برنامج “اسم من مصر”، والذي لم يعلن عن تفاصيله بعد.

البرنامج الجديد سيعرض عبر شاشات dmc وcbc وON، بدءًا من أول أيام شهر رمضان المقبل.

يذكر أن الإعلامي جورج قرداحي صنع جماهيرية عربية واسعة ببرنامجه الأشهر “من سيربح المليون”، وقدَّم بعده عدة برامج أخرى، أبرزها “المسامح كريم” و”الأبواب المغلقة”.