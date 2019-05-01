شاهد.. اغنية “سيبونا بقى بحالنا” من مسلسل زلزال بصوت احمد شيبة

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 مايو 2019 03:57 صباحاً - نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب أغنية “سيبونا بقى في حالنا” من مسلسله “زلزال”، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
الأغنية بصوت أحمد شيبة، وهي من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، وتوزيع طه الحكيم.
ومسلسل “زلزال” من بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.
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