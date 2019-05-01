الإعلامية جيهان منصور تؤدي العمرة مع زوجها خلال شهر العسل.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على احتفالها بزواجها من رجل الأعمال مجدي جميل، سافرت الإعلامية المصرية جيهان منصور مع زوجها إلى الأراضي المقدسة لأداء عمرة رمضان.

جيهان شاركت جمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بمجموعة صور لها مع زوجها من المسجد النبوي، ظهرت فيها مرتدية عباءة سوداء وحجاب بنفس اللون.

الإعلامية المصرية دعت الله أن يتقبل منهما عمرتهما ويبارك في زواجهما، حيث أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “اللهم تقبل عمرتنا وبارك لنا في زواجنا واغفر لنا وارحمنا يارب العالمين.. اللهم تقبل منا عمرة رمضان وتقبل منا صالح الاعمال يارب”.

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وأضافت: “المسجد النبوي، مسجد سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في المدينة المنورة، اللهم تقبل منا صالح الأعمال وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين”.

وكانت الإعلامية المصرية جيهان منصور قد احتفلت بزفافها على رجل الأعمال مجدي جميل بأحد الفنادق الكبرى.

جيهان تألقت بفستان زفاف أبيض جميل كشف عن جمالها، وحضر الحفل الفنانة وفاء سالم، والفنان خالد زكي، والإعلامية رشا نبيل، والإعلامية شيماء السباعي، والفنانة وفاء عامر، وعدد من الشخصيات العامة.