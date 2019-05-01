بعد وفاة صاحب «شرطة المشاهير».. مي العيدان: لن أسامحه وأدعو الله أن يقتص منه

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

توفي راغد قيس، صاحب صفحة «شرطة المشاهير» على موقع «إنستجرام»، صباح الاثنين 29 إبريل، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

الإعلامية الكويتية مي العيدان علقت على خبر وفاة قيس بتعليق صدم عدد كبير من متابعيها، حيث أكدت أنها لن تسامحه، ودعت الله أن يقتص لها منه.

مي كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “وفاة راغد قيس صاحب بروفايل شرطة المشاهير.. بالنسبالي شنو سوى ضدي بالغرض وبالشرف والتلفيق والتزوير ها انا أمامك ياربي اشهد اني لم و لن احلله أمامك دنيا و اخره فاقتص لي منه”.

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الإعلامية الكويتية ردت على منتقدي كلامها بحق رجل متوفي، بقولها: “والله بيدخلون علي وبيقولوا الرجال مات مات أمر الله لكن مافي شي يجبرني أن أحلل أحد أساء لي ورفعت عليه بالكويت ٤ قضايا حقي منه و الله وكيلي”.

وراغد قيس هو صاحب صفحة «شرطة المشاهير» على موقع «إنستجرام»، وهي صفحة تنتقد نجوم الفن والمشاهير.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا قد نعت راغد قيس، عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، بقولها: «كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير.. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير».

وأضافت: «ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو.. الله يصبّر أهلو».