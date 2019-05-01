عصام كاريكا وأمينة وسبايسي ميكس يشعلون شم النسيم بالقاهرة الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شارك الفنان عصام كاريكا والفنانة أمينة، وفريق سبايسي ميكس في إحياء حفل شم النسيم داخل نادي رويال بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور الآلاف من الأعضاء وأسرهم.

عصام كاريكا وأحيا أولى فقرات الحفل، حيث قدم عدد كبير من أغانيه الشعبية المميزة منها: موال “عبدالرحيم القناوي”، وأغنية “شنكوتي”، وأغنية “روميو”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معه الحضور.

كما قدمت الفنانة أمينة عدد كبير من أشهر أغانيها منها: أغنية “أركب الحنطور”، وأغنية “أوعى تقول لحد”، وأغنية “بشويش عليا”، وأغنية “عاش يا وحش”، وأغنية “السهرة ولعانه”، وغيرها من الأغاني.

وأشعل فريق سبايسي ميكس أجواء الحفل بأغانيهم الاستعراضية المميزة منها “3 مرات، دلعو، إشاعات، معديتش، درس العربى”، كما قدموا عددًا من الميدليهات ومنها، أحلى أغانى التسعينات.

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والحفل من تنظيم حمادة البيلي مؤسس سبايسي ميكس.

وكانت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار، قد أثارت حالة جدل واسعة مؤخرًا بعد اتهامها الفنان عصام كاريكا بالتحرش جنسيًا بها، وتهديدها بالقتل، واستنجدت بنقابة المهن الموسيقية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي أول تعليق من قبل النقابة أكد طارق مرتضى، الناطق الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن ياسمين لم تتقدم بشكوى رسمية حتى الآن للنقابة.

ورد عصام كاريكا على هذه الاتهامات مؤكدًا أن هذه الفنانة قررت تشويه سمعته والإساءة له بهذه الطريقة من أجل التهرب من دفع خمسة آلاف دولار له مقابل أغنية من ألحانه قدمها لها، موضحًا أنه لن يترك حقه ولن يسمح لأحد بتشويه سمعته.