محمود العسيلي يتألق بحفل شم النسيم بالمعادي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا الفنان المصري محمود العسيلي حفل شم النسيم وعيد الربيع، داخل نادي وادي دجلة المعادي، وذلك بحضور عدد كبير من الأعضاء وأسرهم والشباب من مختلف الأعمار.
وأشعل محمود العسيلي وصلات الرقص المتتالية علي أغانيه المميزة على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة قدم خلالها أغنية “مش مضمون” ، وأغنية “في حتة تانية”، وأغنية “خاينة”، وأغنية “تقدر تطير”، وأغنية “يا ناس”، وأغنية “فوقي”، وأغنية “تررم”، وغيرها من الأغاني التي قدمها بناء علي الرغبات الخاصة للمعجبين.
والحفل من تنظيم ال dj العالمي ياسر الحريري صاحب النصيب الأكبر من حفلات شم النسيم بالقاهرة والاسكندرية والعين السخنة.
وكان الفنان المصري محمود العسيلي قد أحيا مؤخرا أولى حفلاته لصيف ٢٠١٩ على شاطئ vibes داخل قرية بلو بلو بالعين السخنة، وذلك بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار.
العسيلي أشعل الحفل بعدد كبير من أجمل أغانيه المميزة، منها أغنية “مش مضمون”، أغنية “في حتة تانية”، أغنية “خاينة”، وأغنية “تقدر تطير”، وأغنية “يا ناس”، وأغنية “فوقي”، وأغنية “تررم”، وغيرها ممن طالب بها الجمهور طوال فقرته.
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