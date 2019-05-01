رامى مالك يتسوق برفقة صديقته.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات المصورين النجم المصري العالمي رامى مالك وصديقته لوسي بوينتون وهما يقومان برحلة تسوق فى شوارع نيويورك.

وكان موقع فني عالمي قد كشف عن سعر حذاء لوسى الذي ارتدته أثناء تسوقها مع رامى مالك فى نيويورك وهو 69 جنيه استرليني.

وعلى جانب أخر، فقد انضم رامى مالك رسمياً إلى آخر أفلام السلسلة الشهيرة لجيمس بوند الذى يقوم ببطولتها النجم دانيال كريج، ومن المقرر أن يلعب رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار دور الشرير أمام دانيال كريج خلال فيلم جيمس بوند، ومن المفترض أن يكون آخر ضحايا كريج الذى يخطط للقضاء عليه.

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كما عاد رامي مالك مرة أخرى الى تصوير الجزء الأخير من مسلسل “Mr Robot”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الممثل المصري الأصل وحصوله على جائزة الأوسكار.

وكانت عدسات المصورين، قد رصدت رامي مالك، وكريستيان سلاتر مع ايمي روسوم والمخرج سام اسماعيل في كواليس تصوير الموسم الأخير من مسلسل “Mr Robot”.

وكان رامي مالك قد حصل على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل لدوره في فيلم “Bohemian Rhapsody”، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسي في شهرة رامي عالمياً.