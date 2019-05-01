أحمد شيبة يشعل حفل اطلانتس المنيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

وسط حضور جماهيري ضخم، أقامت سلسلة مطاعم أتلانتس بحي المنيل، حفلا غنائيا كبيرا بمناسبة شم النسيم مثلما هو المعتاد كل عام، وشارك في إحياءها كل من المطربين أحمد شيبة وشادي عزت.

افتتح المطرب الشعبي أحمد شيبه الحفل، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين 29 إبريل، وقدم سلسلة من أغنياته، أبرزها أغنيته الشهيرة “آه لو لعبت يا زهر”، وذلك وسط تفاعل الجمهور بالرقص والتصفيق معه، ثم أنهى شادي عزت فقرته.

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وكان الفنان المصري أحمد شيبة قد أحيا مؤخرا حفل زفاف محمد الصغير، شقيق المطرب المصري حمزة الصغير، بحضور نخبة من الفنانين والمشاهير، وقد قدم على مدار أكثر من ساعة ونصف نخبة كبيرة من أشهر أغانيه، كما شارك في إحياء الحفل كل من المطرب رضا البحراوي، والمطرب أحمد عامر.

وكان من بين الحضور كل من مطرب المهرجانات عمرو الجزار، والفنان وائل علاء، وجنا المغربية، وأحمد عامر، ومنة محمد، والإستايلست فريد عادل، والمنتج عادل روما، وأحمد الأسمر، والنائب أحمد الشرقاوي، والنائب نبيل الجمل، وغيرهم من الحضور.