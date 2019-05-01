رامي صبري يشعل أجواء الربيع ببورسعيد وسط الآلاف من محبيه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

صعد الفنان المصري رامى صبري إلىى مسرح بورتو بورسعيد ليشعل واحدة من أقوى حفلات الربيع لهذا العام وسط حضور الآلاف من جمهوره.

رامي صبري وصل مقر الحفل بصحبة مديرهة أعماله ميرا أمير، وبدأ الحفل على أغنيه “اجمل ليالي عمري” وسط صيحات وتفاعل الحضور، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنها: أغنية “الراجل ” وأغنية “اهد الدنيا” وأغنية “مش انا” وأغنية “حبيبي الاولاني” و”تعالى”، و غيرهم العديد وسط أجواء من الفرح وتفاعل الجمهور مرددين الأغاني .

Advertisements

كما قدم رامي خلال الحفل عدد من المواهب الشابة من جمهوره لرغبتهم فى حلم الغناء معه على مسرح الحفل، وقاموا بالتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية معه، وقام بتنظيم الحفل منظم الحفلات وليد منصور .

وكان الفنان المصري رامي صبري قد أحيا مؤخرا واحدة من أقوى حفلات الجامعات من حيث العدد والتجهيزات وذلك داخل حرم جامعة عين شمس احتفالات بختام الأنشطة لعام ٢٠١٩.

وحرص رامي علي الاستعداد للحفل بشكل خاص من حيث البروفات التي أجراها صباح يوم الحفل لتقديم أغان خاصة للمرة الأولى ليهديها لطلاب الجامعة الذين شاركوا في اختياره كمطرب عام ٢٠١٩ بالإضافة إلى شعوره بضرورة تحمل مسؤولية إسعاد أكتر من ٥٠ ألف طالب من جمهوره من مختلف والكليات والمراحل ممن حضروا وتحملوا مشقة الزحام والتكدس من أجل مطربهم المفصل.