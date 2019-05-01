رامي جمال يتألق بأقوى حفلات شم النسيم في الإسكندرية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا الفنان المصري رامي جمال واحدة من أقوى حفلات شم النسيم بالأسكندرية، داخل نادي وادي دجلة محرم بك، بحضور الآلاف من الأعضاء ورواد المكان من الشباب من مختلف الأعمار.
رامي جمال قدم خلال الحفل عدد كبير من أجمل أغانيه الرومانسية المميزة، منها أغنية “عرفتو ليه كان نفسي فيها”، وأغنية “مات اللي فات”، وأغنية “حكاية روح”، وأغنية “ماتنسيش”، وأغنية “مافاضش بيا”، وغيرها ممن قدمها بناء علي الرغبات الخاصة للمعجبات.
والحفل من تنظيم ال dj العالمي ياسر الحريري “أمازون”، صاحب النصيب الأكبر من حفلات شم النسيم بالقاهرة والإسكندرية والعين السخنة.
وكان رامي جمال قد طالب جمهوره مؤخرا بالدعاء لزوجته ناريمان، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث نشر صورة له برفقة زوجته عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «أسألكم الدعاء لزوجتي بالشفاء، اللهم عافها وأعفو عنها وأحفظها يارب، الحمد لله الذي أحبنا فابتلانا».
ووجه رامي رسالة عتاب لعدد كبير من أصدقائه النجوم وذلك بعد تخلي البعض عنه بعد تعرض زوجته ناريمان، لأزمة صحية شديدة، حيث قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «شكرًا للأزمات اللي بتعرفنا إننا لينا معارف كتير علاقتنا بهم لابد ان تكون سطحية وأصدقاء حقيقين قلائل لا يثمن وجودهم بكنوز الدنيا».
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