تامر حسني يتألق بأقوى حفلات شم النسيم بحضور جماهيري كثيف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلا غنائيا ضخما داخل نادي الزهور بالقاهرة الجديدة، بحضور أكثر من ٣٠ الف عضو وأسرهم احتفالا بعيد الربيع وشم النسيم.

تامر حسني صعد علي خشبة المسرح مرددا لأغنية “عيش بشوقك” وسط صيحات وصرخات الشباب من مختلف الأعمار، بعدها حرص علي تحية الجمهور وأعرب عن سعادته بتواجده بنادي الزهور الذي يحمل ذكريات أقوى حفلاته طوال مشواره الفني.

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وأشعل تامر وصلات الغناء والرقص طوال فقرته بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: “قرب حبيبي” ،”بنت الايه” ،” اكتر حاجه بحبها فيكي” ،”ارجعلي” ،”بتغيب” ،”١٨٠ درجة” ، “تليفوني رن” ،”انا ولا عارف”، ” يا انا يا مفيش” ،”عمري ابتدى” ،”بطلة العالم في النكد” ،” ١٠٠ وش” ،”نور عيني” و”رسمي فهمي نظمي” .. وغيرها

وكالعادة تخلل فقرة تامر ٨ استعرضات غنائية خطفت أنظار الجمهور، وأضفت المزيد من أجواء الإثارة وهي من تصميم مايسة نصر لأغاني “عمري ابتدى”، “كل اللي فات” ،” لولاك حبيبي” ،”قابلتيني” ،”يا تعبني” ،”اللي جاي احلي” ،”اكتر حاجة”، و”بنت الايه” .

والحفل أقيم بمواصفات وتجهيزات عالمية من تنظيم مايسترو اللايف وليد منصور، وإضاءة مبهرة لوليد الحريري، وملك المسرح تامر فوزي، وصوت عاصم السيد ،ومؤثرات بصرية الفنان أحمد عصام.